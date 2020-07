New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Friday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Sep 2222 Up 21 Sep 2190 2250 2188 2224 Up 22 Oct 2222 Up 21 Dec 2190 2243 2190 2222 Up 21 Mar 2181 2231 2181 2212 Up 18 May 2188 2222 2188 2204 Up 14 Jul 2200 2220 2193 2199 Up 11 Sep 2198 2207 2192 2198 Up 10 Dec 2197 2198 2194 2198 Up 12 Mar 2200 2201 2200 2201 Up 11 May 2206 Up 10