CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 529 1-2 Dec 534 3-4 Mar 540 1-2 May 543 1-2 Jul 539 1-2 Sep 544 3-4 Dec 554 Mar 560 1-2 May 560 1-4 Jul 549 1-4 Sep 549 1-4 Dec 555 1-4 Mar 555 1-4 May 555 1-4 Jul 550 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 328 Dec 335 1-2 Mar 345 1-2 May 352 1-2 Jul 357 3-4 Sep 359 Dec 366 Mar 375 1-4 May 380 3-4 Jul 385 1-4 Sep 374 Dec 376 Jul 393 Dec 384 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 284 1-2 Dec 275 Mar 276 May 279 Jul 279 Sep 276 3-4 Dec 281 1-2 Mar 281 1-2 May 281 1-2 Jul 281 1-2 Sep 281 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Aug 906 1-4 Sep 900 3-4 Nov 900 Jan 905 Mar 900 3-4 May 901 Jul 906 1-4 Aug 906 1-2 Sep 899 1-2 Nov 894 1-2 Jan 898 1-2 Mar 889 3-4 May 890 1-2 Jul 896 3-4 Aug 897 1-4 Sep 895 Nov 888 3-4 Jul 908 3-4 Nov 897 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Aug 29.79 Sep 29.92 Oct 30.05 Dec 30.36 Jan 30.58 Mar 30.73 May 30.81 Jul 30.88 Aug 30.84 Sep 30.75 Oct 30.59 Dec 30.64 Jan 30.79 Mar 30.98 May 31.19 Jul 31.40 Aug 31.38 Sep 31.18 Oct 31.19 Dec 31.80 Jul 31.80 Oct 31.80 Dec 31.80 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Aug 290.40 Sep 293.10 Oct 294.60 Dec 297.90 Jan 299.40 Mar 299.30 May 299.40 Jul 301.00 Aug 301.70 Sep 301.70 Oct 300.10 Dec 301.10 Jan 301.10 Mar 297.30 May 296.60 Jul 296.50 Aug 297.70 Sep 298.30 Oct 298.80 Dec 297.10 Jul 297.10 Oct 297.10 Dec 297.10