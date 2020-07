CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 527 3-4 Dec 533 3-4 Mar 540 May 543 1-4 Jul 539 3-4 Sep 546 1-4 Dec 556 3-4 Mar 563 3-4 May 562 3-4 Jul 548 Sep 548 Dec 554 Mar 554 May 554 Jul 548 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 322 3-4 Dec 330 3-4 Mar 341 1-2 May 348 3-4 Jul 353 3-4 Sep 354 3-4 Dec 362 Mar 371 3-4 May 377 Jul 381 3-4 Sep 370 1-4 Dec 372 1-2 Jul 388 1-4 Dec 377 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 279 Dec 271 Mar 273 1-2 May 276 3-4 Jul 276 3-4 Sep 274 1-2 Dec 279 1-4 Mar 279 1-4 May 279 1-4 Jul 279 1-4 Sep 279 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Aug 896 1-2 Sep 891 Nov 893 Jan 898 Mar 894 3-4 May 895 1-2 Jul 901 3-4 Aug 902 1-2 Sep 896 Nov 891 3-4 Jan 895 3-4 Mar 887 3-4 May 889 Jul 896 Aug 897 Sep 894 3-4 Nov 887 1-2 Jul 907 1-2 Nov 895 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Aug 30.07 Sep 30.21 Oct 30.36 Dec 30.68 Jan 30.89 Mar 31.05 May 31.14 Jul 31.24 Aug 31.20 Sep 31.11 Oct 30.96 Dec 31.03 Jan 31.18 Mar 31.36 May 31.56 Jul 31.77 Aug 31.76 Sep 31.56 Oct 31.57 Dec 32.18 Jul 32.18 Oct 32.18 Dec 32.18 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Aug 285.60 Sep 288.40 Oct 289.90 Dec 293.30 Jan 294.80 Mar 295.00 May 295.20 Jul 296.90 Aug 297.70 Sep 298.00 Oct 296.90 Dec 298.20 Jan 298.50 Mar 295.50 May 295.40 Jul 297.60 Aug 299.40 Sep 300.00 Oct 300.50 Dec 298.20 Jul 298.20 Oct 298.20 Dec 298.20