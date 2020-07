New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Monday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Sep 2212 Up 43 Sep 2162 2226 2137 2219 Up 59 Oct 2212 Up 43 Dec 2174 2221 2148 2212 Up 43 Mar 2173 2212 2150 2201 Up 32 May 2168 2210 2150 2198 Up 30 Jul 2168 2211 2153 2197 Up 30 Sep 2168 2213 2161 2196 Up 30 Dec 2164 2213 2161 2195 Up 34 Mar 2200 2200 2197 2197 Up 33 May 2198 Up 33