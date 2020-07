CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 534 3-4 Dec 540 1-2 Mar 546 1-4 May 548 1-2 Jul 543 1-4 Sep 549 1-2 Dec 560 Mar 566 3-4 May 567 Jul 556 3-4 Sep 556 3-4 Dec 558 Mar 558 May 558 Jul 552 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 333 Dec 339 3-4 Mar 349 3-4 May 356 Jul 360 3-4 Sep 360 1-2 Dec 367 1-4 Mar 376 May 381 1-4 Jul 386 Sep 374 1-4 Dec 376 1-4 Jul 392 Dec 381 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 280 Dec 270 3-4 Mar 273 1-2 May 276 1-2 Jul 276 1-2 Sep 274 1-4 Dec 279 Mar 279 May 279 Jul 279 Sep 279 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Aug 898 Sep 892 1-4 Nov 895 Jan 899 1-4 Mar 896 May 894 3-4 Jul 900 Aug 900 1-2 Sep 893 1-4 Nov 889 Jan 893 Mar 885 May 887 Jul 894 1-4 Aug 895 1-2 Sep 893 1-4 Nov 886 Jul 906 Nov 894 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Aug 29.92 Sep 30.08 Oct 30.23 Dec 30.54 Jan 30.74 Mar 30.86 May 30.93 Jul 31.01 Aug 30.98 Sep 30.90 Oct 30.75 Dec 30.77 Jan 30.91 Mar 31.07 May 31.31 Jul 31.50 Aug 31.45 Sep 31.25 Oct 31.26 Dec 31.87 Jul 31.87 Oct 31.87 Dec 31.87 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Aug 286.50 Sep 289.00 Oct 290.60 Dec 294.10 Jan 295.30 Mar 295.20 May 294.80 Jul 296.70 Aug 297.60 Sep 297.70 Oct 296.60 Dec 297.60 Jan 297.90 Mar 294.70 May 294.40 Jul 296.50 Aug 298.30 Sep 298.90 Oct 299.40 Dec 297.90 Jul 297.90 Oct 297.90 Dec 297.90