CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 535 1-4 Dec 540 3-4 Mar 546 1-2 May 548 3-4 Jul 544 1-2 Sep 551 Dec 562 Mar 569 May 569 1-4 Jul 559 Sep 559 Dec 560 Mar 560 May 560 Jul 554 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 330 1-4 Dec 337 1-2 Mar 347 3-4 May 354 1-4 Jul 359 3-4 Sep 359 1-4 Dec 365 3-4 Mar 374 3-4 May 379 3-4 Jul 384 1-4 Sep 373 3-4 Dec 376 Jul 391 3-4 Dec 380 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 283 1-2 Dec 273 1-2 Mar 276 May 279 Jul 279 Sep 276 3-4 Dec 281 1-2 Mar 281 1-2 May 281 1-2 Jul 281 1-2 Sep 281 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Aug 893 1-2 Sep 888 1-4 Nov 891 Jan 895 Mar 891 1-2 May 890 1-2 Jul 896 Aug 897 Sep 891 Nov 886 Jan 889 Mar 883 1-4 May 885 1-4 Jul 892 1-4 Aug 893 1-4 Sep 891 Nov 885 1-2 Jul 905 1-2 Nov 893 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Aug 29.27 Sep 29.42 Oct 29.54 Dec 29.84 Jan 30.04 Mar 30.18 May 30.25 Jul 30.33 Aug 30.28 Sep 30.19 Oct 30.00 Dec 30.04 Jan 30.19 Mar 30.35 May 30.53 Jul 30.77 Aug 30.81 Sep 30.61 Oct 30.62 Dec 31.23 Jul 31.23 Oct 31.23 Dec 31.23 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Aug 287.00 Sep 289.70 Oct 291.30 Dec 294.80 Jan 296.10 Mar 296.40 May 296.70 Jul 298.50 Aug 299.40 Sep 299.70 Oct 298.80 Dec 300.10 Jan 300.30 Mar 297.40 May 297.10 Jul 299.40 Aug 301.40 Sep 302.00 Oct 302.50 Dec 300.10 Jul 300.10 Oct 300.10 Dec 300.10