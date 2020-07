CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 526 3-4 Dec 532 3-4 Mar 539 May 542 Jul 538 1-4 Sep 545 1-4 Dec 555 3-4 Mar 562 1-2 May 564 1-4 Jul 559 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 334 3-4 Sep 326 Dec 333 3-4 Mar 344 1-2 May 351 3-4 Jul 357 1-2 Sep 357 3-4 Dec 364 Mar 373 May 378 1-4 Jul 382 3-4 Sep 373 1-4 Dec 375 1-2 Jul 391 1-4 Dec 379 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 271 Dec 263 1-4 Mar 268 May 272 1-2 Jul 272 1-2 Sep 270 1-4 Dec 275 Mar 275 May 275 Jul 275 Sep 275 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Aug 878 Sep 874 1-4 Nov 877 1-2 Jan 883 1-4 Mar 880 1-2 May 881 3-4 Jul 888 3-4 Aug 889 1-2 Sep 883 1-4 Nov 880 1-4 Jan 882 1-4 Mar 875 1-2 May 878 Jul 885 Aug 886 Sep 883 3-4 Nov 878 1-4 Jul 898 1-4 Nov 886 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Aug 28.46 Sep 28.61 Oct 28.77 Dec 29.09 Jan 29.33 Mar 29.50 May 29.63 Jul 29.79 Aug 29.84 Sep 29.81 Oct 29.67 Dec 29.80 Jan 29.99 Mar 30.19 May 30.38 Jul 30.58 Aug 30.61 Sep 30.41 Oct 30.42 Dec 31.03 Jul 31.03 Oct 31.03 Dec 31.03 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 285.30 Aug 285.20 Sep 287.60 Oct 289.00 Dec 292.30 Jan 294.10 Mar 295.00 May 295.30 Jul 297.00 Aug 297.70 Sep 297.80 Oct 296.80 Dec 297.80 Jan 298.10 Mar 296.40 May 296.50 Jul 297.00 Aug 299.00 Sep 299.60 Oct 300.10 Dec 299.40 Jul 299.40 Oct 299.40 Dec 299.40