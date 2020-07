CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 535 3-4 Sep 534 Dec 539 Mar 543 May 544 1-2 Jul 538 3-4 Sep 545 1-4 Dec 555 3-4 Mar 562 3-4 May 564 1-2 Jul 560 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 340 1-2 Sep 337 1-4 Dec 344 3-4 Mar 355 May 361 1-4 Jul 366 1-4 Sep 364 1-4 Dec 371 Mar 380 May 384 3-4 Jul 389 Sep 377 3-4 Dec 379 1-4 Jul 395 Dec 381 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 339 1-4 Sep 287 Dec 277 1-4 Mar 278 1-4 May 282 Jul 282 Sep 279 3-4 Dec 275 1-4 Mar 275 1-4 May 275 1-4 Jul 275 1-4 Sep 275 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 891 1-2 Aug 887 1-4 Sep 885 1-2 Nov 890 3-4 Jan 896 1-4 Mar 892 1-2 May 891 1-4 Jul 897 Aug 897 Sep 890 1-2 Nov 888 1-4 Jan 891 Mar 881 3-4 May 883 3-4 Jul 890 1-2 Aug 891 1-2 Sep 889 1-4 Nov 883 3-4 Jul 903 3-4 Nov 892 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 28.11 Aug 28.22 Sep 28.38 Oct 28.53 Dec 28.84 Jan 29.09 Mar 29.27 May 29.42 Jul 29.57 Aug 29.62 Sep 29.63 Oct 29.54 Dec 29.68 Jan 29.88 Mar 30.09 May 30.30 Jul 30.54 Aug 30.57 Sep 30.37 Oct 30.38 Dec 30.99 Jul 30.99 Oct 30.99 Dec 30.99 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 290.80 Aug 292.50 Sep 294.90 Oct 296.80 Dec 300.10 Jan 301.90 Mar 301.60 May 301.00 Jul 302.50 Aug 302.90 Sep 302.30 Oct 300.70 Dec 301.20 Jan 301.60 Mar 301.00 May 301.10 Jul 302.00 Aug 304.00 Sep 304.60 Oct 305.10 Dec 303.30 Jul 303.30 Oct 303.30 Dec 303.30