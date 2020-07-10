NYON, Switzerland (AP) — Draw for the Champions League quarterfinals and semifinals:
All games to be played in Lisbon, Portugal
Quarterfinals
Aug. 12-15
Real Madrid (Spain) or Manchester City (England) vs. Lyon (France) or Juventus (Italy)
Leipzig (Germany) vs. Atlético Madrid (Spain)
Napoli (Italy) or Barcelona (Spain) vs. Chelsea (England) or Bayern Munich (Germany)
Atalanta (Italy) vs. Paris Saint-Germain (France)
Semifinals
Aug. 18-19
Real Madrid (Spain)/Manchester City (England) or Lyon (France)/Juventus (Italy) vs. Napoli (Italy)/Barcelona (Spain) or Chelsea (England)/Bayern Munich (Germany)
Leipzig (Germany) or Atlético Madrid (Spain) vs. Atalanta (Italy) or Paris Saint-Germain (France)
Final
Aug. 23
Semifinal winners
___
More AP soccer: https://apnews.com/Soccer and https://twitter.com/AP_Sports