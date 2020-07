NYON, Switzerland (AP) — Draw for the Champions League quarterfinals and semifinals:

All games to be played in Lisbon, Portugal

Quarterfinals

Aug. 12-15

Real Madrid (Spain) or Manchester City (England) vs. Lyon (France) or Juventus (Italy)

Leipzig (Germany) vs. Atlético Madrid (Spain)

Napoli (Italy) or Barcelona (Spain) vs. Chelsea (England) or Bayern Munich (Germany)

Atalanta (Italy) vs. Paris Saint-Germain (France)

Semifinals

Aug. 18-19

Real Madrid (Spain)/Manchester City (England) or Lyon (France)/Juventus (Italy) vs. Napoli (Italy)/Barcelona (Spain) or Chelsea (England)/Bayern Munich (Germany)

Leipzig (Germany) or Atlético Madrid (Spain) vs. Atalanta (Italy) or Paris Saint-Germain (France)

Final

Aug. 23

Semifinal winners

___

