CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 526 1-4 Sep 525 Dec 530 Mar 535 May 539 Jul 536 3-4 Sep 543 3-4 Dec 555 3-4 Mar 562 3-4 May 564 1-2 Jul 560 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 351 1-4 Sep 348 3-4 Dec 357 Mar 366 3-4 May 372 1-4 Jul 376 1-4 Sep 372 1-2 Dec 378 Mar 386 1-2 May 391 1-4 Jul 395 1-4 Sep 384 1-4 Dec 385 3-4 Jul 401 1-4 Dec 388 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 341 Sep 288 1-2 Dec 280 1-4 Mar 280 3-4 May 282 1-2 Jul 282 1-2 Sep 280 1-4 Dec 275 Mar 275 May 275 Jul 275 Sep 275 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 898 1-4 Aug 896 1-2 Sep 895 1-4 Nov 901 1-2 Jan 907 Mar 903 May 901 Jul 906 1-4 Aug 906 1-4 Sep 900 1-4 Nov 897 Jan 900 Mar 893 3-4 May 895 3-4 Jul 903 Aug 903 Sep 900 3-4 Nov 895 Jul 915 Nov 903 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 28.19 Aug 28.29 Sep 28.45 Oct 28.60 Dec 28.92 Jan 29.16 Mar 29.34 May 29.49 Jul 29.63 Aug 29.68 Sep 29.70 Oct 29.62 Dec 29.75 Jan 29.95 Mar 30.16 May 30.37 Jul 30.61 Aug 30.64 Sep 30.44 Oct 30.45 Dec 31.06 Jul 31.06 Oct 31.06 Dec 31.06 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 295.10 Aug 297.30 Sep 299.90 Oct 301.80 Dec 305.40 Jan 306.90 Mar 306.40 May 305.10 Jul 306.40 Aug 306.70 Sep 306.00 Oct 304.10 Dec 304.80 Jan 305.20 Mar 304.60 May 304.60 Jul 305.50 Aug 307.50 Sep 308.10 Oct 308.60 Dec 306.20 Jul 306.20 Oct 306.20 Dec 306.20