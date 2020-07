CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 489 1-2 Sep 493 1-4 Dec 501 Mar 508 3-4 May 514 Jul 513 3-4 Sep 521 Dec 532 3-4 Mar 540 1-2 May 542 3-4 Jul 540 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 346 1-2 Sep 346 1-2 Dec 356 1-4 Mar 367 1-2 May 373 Jul 377 Sep 369 1-4 Dec 375 1-4 Mar 384 1-2 May 389 1-4 Jul 393 Sep 380 1-4 Dec 382 Jul 398 Dec 384 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 339 3-4 Sep 284 3-4 Dec 281 Mar 281 3-4 May 283 1-4 Jul 283 1-4 Sep 281 Dec 275 Mar 275 May 275 Jul 275 Sep 275 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 898 1-2 Aug 898 1-2 Sep 899 Nov 906 1-4 Jan 910 1-2 Mar 904 May 901 Jul 906 Aug 906 1-4 Sep 899 Nov 893 3-4 Jan 896 1-2 Mar 891 1-2 May 893 1-2 Jul 900 1-2 Aug 900 1-2 Sep 898 1-4 Nov 892 1-4 Jul 912 1-4 Nov 900 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 28.42 Aug 28.54 Sep 28.71 Oct 28.88 Dec 29.23 Jan 29.46 Mar 29.60 May 29.75 Jul 29.91 Aug 29.96 Sep 30.00 Oct 29.93 Dec 30.04 Jan 30.23 Mar 30.45 May 30.65 Jul 30.90 Aug 30.93 Sep 30.73 Oct 30.73 Dec 31.34 Jul 31.34 Oct 31.34 Dec 31.34 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 295.40 Aug 297.80 Sep 300.30 Oct 302.20 Dec 306.00 Jan 307.40 Mar 306.20 May 304.60 Jul 306.20 Aug 306.80 Sep 306.00 Oct 303.90 Dec 304.60 Jan 305.10 Mar 305.10 May 305.10 Jul 307.90 Aug 309.90 Sep 310.50 Oct 311.00 Dec 309.90 Jul 309.90 Oct 309.90 Dec 309.90