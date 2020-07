CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wednesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 498 3-4 Sep 498 3-4 Dec 506 Mar 513 1-2 May 518 1-4 Jul 518 1-4 Sep 525 3-4 Dec 536 3-4 Mar 545 May 547 1-4 Jul 544 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 348 1-4 Sep 350 1-2 Dec 360 1-2 Mar 371 1-2 May 377 Jul 380 3-4 Sep 372 1-2 Dec 377 3-4 Mar 386 1-4 May 391 1-4 Jul 395 1-4 Sep 384 1-2 Dec 384 1-4 Jul 400 Dec 386 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 337 1-4 Sep 291 1-4 Dec 286 3-4 Mar 287 May 286 1-4 Jul 286 1-4 Sep 284 Dec 275 Mar 275 May 275 Jul 275 Sep 275 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 893 3-4 Aug 891 1-2 Sep 891 1-4 Nov 899 Jan 903 1-2 Mar 896 May 893 3-4 Jul 900 1-4 Aug 900 1-2 Sep 893 1-4 Nov 888 1-2 Jan 890 3-4 Mar 883 1-2 May 886 1-2 Jul 893 1-4 Aug 893 1-4 Sep 891 Nov 884 1-4 Jul 904 1-4 Nov 892 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 28.21 Aug 28.36 Sep 28.52 Oct 28.69 Dec 29.01 Jan 29.21 Mar 29.33 May 29.46 Jul 29.61 Aug 29.65 Sep 29.66 Oct 29.60 Dec 29.71 Jan 29.91 Mar 30.13 May 30.33 Jul 30.57 Aug 30.56 Sep 30.36 Oct 30.36 Dec 30.97 Jul 30.97 Oct 30.97 Dec 30.97 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 292.70 Aug 295.50 Sep 297.90 Oct 300.10 Dec 304.60 Jan 305.60 Mar 303.90 May 302.60 Jul 304.30 Aug 305.20 Sep 304.90 Oct 303.30 Dec 303.90 Jan 304.50 Mar 304.60 May 304.60 Jul 307.40 Aug 309.40 Sep 310.00 Oct 310.50 Dec 309.30 Jul 309.30 Oct 309.30 Dec 309.30