CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 490 Sep 491 3-4 Dec 499 Mar 506 3-4 May 512 1-4 Jul 512 1-4 Sep 520 Dec 531 1-4 Mar 539 May 543 Jul 540 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 338 1-2 Sep 341 1-2 Dec 350 1-2 Mar 361 1-4 May 367 1-2 Jul 372 3-4 Sep 366 3-4 Dec 373 Mar 381 1-2 May 386 1-2 Jul 390 1-2 Sep 381 Dec 381 Jul 397 Dec 383 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 333 1-2 Sep 291 1-4 Dec 286 Mar 287 1-4 May 286 1-2 Jul 286 1-2 Sep 284 1-4 Dec 275 Mar 275 May 275 Jul 275 Sep 275 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 884 1-4 Aug 878 3-4 Sep 877 Nov 882 1-4 Jan 884 3-4 Mar 878 3-4 May 877 Jul 883 1-2 Aug 884 Sep 877 Nov 872 1-4 Jan 873 3-4 Mar 866 1-4 May 867 3-4 Jul 874 1-4 Aug 874 1-4 Sep 872 Nov 866 Jul 886 Nov 874 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 27.98 Aug 28.14 Sep 28.30 Oct 28.47 Dec 28.81 Jan 29.01 Mar 29.16 May 29.29 Jul 29.45 Aug 29.51 Sep 29.54 Oct 29.50 Dec 29.62 Jan 29.81 Mar 30.01 May 30.22 Jul 30.52 Aug 30.47 Sep 30.27 Oct 30.27 Dec 30.88 Jul 30.88 Oct 30.88 Dec 30.88 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 286.30 Aug 289.10 Sep 291.40 Oct 292.90 Dec 295.90 Jan 296.30 Mar 295.30 May 294.50 Jul 296.50 Aug 297.30 Sep 297.20 Oct 296.10 Dec 296.90 Jan 297.50 Mar 297.60 May 297.70 Jul 300.50 Aug 302.50 Sep 303.10 Oct 303.60 Dec 303.00 Jul 303.00 Oct 303.00 Dec 303.00