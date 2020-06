CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 474 Sep 475 3-4 Dec 484 Mar 492 3-4 May 498 3-4 Jul 500 3-4 Sep 508 Dec 519 1-4 Mar 527 May 531 Jul 524 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 317 Sep 319 1-4 Dec 325 1-4 Mar 336 3-4 May 344 1-2 Jul 351 Sep 352 Dec 359 3-4 Mar 369 3-4 May 375 1-4 Jul 379 1-2 Sep 371 1-4 Dec 371 3-4 Jul 388 Dec 374 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 329 Sep 292 1-4 Dec 288 1-4 Mar 289 3-4 May 290 1-2 Jul 290 1-2 Sep 289 Dec 274 1-4 Mar 274 1-4 May 274 1-4 Jul 274 1-4 Sep 274 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 865 Aug 860 Sep 857 1-4 Nov 861 1-4 Jan 864 Mar 860 1-2 May 861 1-4 Jul 868 1-4 Aug 869 1-2 Sep 863 3-4 Nov 860 Jan 863 3-4 Mar 856 3-4 May 860 1-2 Jul 867 1-4 Aug 867 1-2 Sep 865 1-4 Nov 858 1-2 Jul 878 1-2 Nov 866 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 27.20 Aug 27.41 Sep 27.58 Oct 27.75 Dec 28.08 Jan 28.28 Mar 28.46 May 28.62 Jul 28.80 Aug 28.88 Sep 28.92 Oct 28.90 Dec 29.03 Jan 29.22 Mar 29.43 May 29.61 Jul 29.96 Aug 30.01 Sep 29.81 Oct 29.81 Dec 30.42 Jul 30.42 Oct 30.42 Dec 30.42 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 282.10 Aug 285.30 Sep 287.00 Oct 288.20 Dec 290.60 Jan 291.50 Mar 291.10 May 291.10 Jul 293.70 Aug 294.70 Sep 294.30 Oct 293.10 Dec 293.90 Jan 294.70 Mar 294.90 May 294.70 Jul 297.50 Aug 299.50 Sep 300.10 Oct 300.60 Dec 298.80 Jul 298.80 Oct 298.80 Dec 298.80