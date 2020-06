CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 485 Sep 489 1-2 Dec 498 Mar 507 1-4 May 512 3-4 Jul 515 1-2 Sep 522 Dec 532 1-2 Mar 539 1-2 May 541 Jul 535 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 328 1-4 Sep 333 Dec 341 3-4 Mar 353 1-2 May 360 1-4 Jul 365 1-2 Sep 365 Dec 372 1-4 Mar 382 May 387 1-4 Jul 391 1-4 Sep 380 3-4 Dec 381 1-2 Jul 398 Dec 384 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 303 Sep 286 Dec 282 1-4 Mar 286 May 286 3-4 Jul 286 3-4 Sep 286 1-2 Dec 271 3-4 Mar 271 3-4 May 271 3-4 Jul 271 3-4 Sep 271 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 876 1-4 Aug 875 Sep 873 3-4 Nov 879 1-4 Jan 882 3-4 Mar 878 1-4 May 877 3-4 Jul 884 3-4 Aug 885 1-2 Sep 880 1-4 Nov 876 3-4 Jan 881 3-4 Mar 876 May 879 1-4 Jul 885 1-2 Aug 885 Sep 882 3-4 Nov 878 1-2 Jul 898 1-2 Nov 886 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 28.35 Aug 28.55 Sep 28.71 Oct 28.88 Dec 29.22 Jan 29.47 Mar 29.63 May 29.77 Jul 29.96 Aug 30.04 Sep 30.09 Oct 30.07 Dec 30.20 Jan 30.39 Mar 30.62 May 30.79 Jul 31.14 Aug 31.19 Sep 30.99 Oct 30.99 Dec 31.60 Jul 31.60 Oct 31.60 Dec 31.60 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 286.50 Aug 288.80 Sep 289.60 Oct 290.60 Dec 293.20 Jan 293.80 Mar 293.60 May 293.00 Jul 294.90 Aug 295.70 Sep 296.00 Oct 294.60 Dec 295.60 Jan 296.40 Mar 296.50 May 296.20 Jul 298.90 Aug 300.90 Sep 302.20 Oct 302.70 Dec 300.90 Jul 300.90 Oct 300.90 Dec 300.90