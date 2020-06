CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 481 1-4 Sep 485 1-4 Dec 494 1-4 Mar 503 3-4 May 509 3-4 Jul 512 1-4 Sep 519 Dec 529 1-4 Mar 537 May 538 1-4 Jul 532 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 332 1-2 Sep 337 1-4 Dec 345 1-4 Mar 356 3-4 May 363 Jul 367 3-4 Sep 366 3-4 Dec 373 1-2 Mar 383 1-4 May 388 1-4 Jul 392 1-2 Sep 382 1-2 Dec 382 1-2 Jul 398 1-2 Dec 385 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 306 Sep 286 3-4 Dec 282 Mar 285 3-4 May 286 1-2 Jul 286 1-2 Sep 286 1-4 Dec 271 1-2 Mar 271 1-2 May 271 1-2 Jul 271 1-2 Sep 271 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 876 1-2 Aug 876 Sep 875 1-4 Nov 880 3-4 Jan 884 1-4 Mar 879 1-2 May 878 1-2 Jul 885 1-4 Aug 885 3-4 Sep 880 1-4 Nov 877 1-4 Jan 882 3-4 Mar 877 May 880 3-4 Jul 886 3-4 Aug 885 3-4 Sep 883 1-2 Nov 879 1-4 Jul 899 1-4 Nov 887 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 28.52 Aug 28.70 Sep 28.85 Oct 29.00 Dec 29.31 Jan 29.56 Mar 29.72 May 29.85 Jul 30.04 Aug 30.11 Sep 30.16 Oct 30.13 Dec 30.29 Jan 30.48 Mar 30.70 May 30.87 Jul 31.23 Aug 31.28 Sep 31.08 Oct 31.08 Dec 31.69 Jul 31.69 Oct 31.69 Dec 31.69 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 287.00 Aug 289.30 Sep 290.10 Oct 291.20 Dec 293.90 Jan 294.70 Mar 294.30 May 293.70 Jul 295.70 Aug 296.40 Sep 296.00 Oct 294.50 Dec 295.40 Jan 296.00 Mar 296.20 May 295.90 Jul 298.50 Aug 300.50 Sep 301.70 Oct 302.20 Dec 299.20 Jul 299.20 Oct 299.20 Dec 299.20