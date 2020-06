CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 504 3-4 Sep 509 3-4 Dec 517 1-2 Mar 526 May 529 3-4 Jul 529 3-4 Sep 535 Dec 545 Mar 552 May 552 1-4 Jul 536 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 329 1-4 Sep 333 3-4 Dec 341 1-2 Mar 353 1-4 May 360 Jul 365 Sep 365 Dec 372 Mar 382 1-4 May 387 1-2 Jul 391 Sep 379 1-4 Dec 379 1-4 Jul 395 3-4 Dec 381 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 319 Sep 287 1-4 Dec 282 Mar 284 3-4 May 290 1-4 Jul 290 1-4 Sep 290 Dec 275 1-4 Mar 275 1-4 May 275 1-4 Jul 275 1-4 Sep 275 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 869 Aug 870 Sep 869 1-2 Nov 876 Jan 879 3-4 Mar 875 3-4 May 875 1-2 Jul 882 1-2 Aug 883 1-4 Sep 877 3-4 Nov 873 3-4 Jan 878 Mar 871 May 874 Jul 880 Aug 879 1-4 Sep 877 Nov 872 3-4 Jul 892 3-4 Nov 881 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 27.74 Aug 27.94 Sep 28.10 Oct 28.26 Dec 28.60 Jan 28.84 Mar 29.01 May 29.16 Jul 29.37 Aug 29.45 Sep 29.51 Oct 29.49 Dec 29.66 Jan 29.85 Mar 30.09 May 30.26 Jul 30.59 Aug 30.64 Sep 30.44 Oct 30.44 Dec 31.05 Jul 31.05 Oct 31.05 Dec 31.05 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 288.40 Aug 290.70 Sep 292.50 Oct 294.00 Dec 297.30 Jan 298.20 Mar 297.50 May 296.70 Jul 298.50 Aug 299.00 Sep 298.20 Oct 296.70 Dec 297.50 Jan 298.10 Mar 298.30 May 298.90 Jul 301.80 Aug 301.80 Sep 301.80 Oct 301.80 Dec 302.30 Jul 302.30 Oct 302.30 Dec 302.30