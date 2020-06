CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 502 Sep 507 3-4 Dec 516 3-4 Mar 526 1-4 May 530 Jul 530 Sep 536 1-4 Dec 545 1-4 Mar 552 1-4 May 552 1-2 Jul 535 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 330 Sep 334 1-2 Dec 343 Mar 354 3-4 May 361 1-4 Jul 366 1-4 Sep 366 1-4 Dec 373 1-4 Mar 383 1-4 May 388 1-4 Jul 392 1-4 Sep 380 3-4 Dec 380 1-2 Jul 397 Dec 382 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 317 Sep 287 1-4 Dec 280 Mar 281 1-2 May 287 Jul 287 Sep 288 3-4 Dec 274 Mar 274 May 274 Jul 274 Sep 274 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 871 1-4 Aug 872 1-2 Sep 873 1-4 Nov 879 3-4 Jan 882 1-4 Mar 877 1-2 May 877 1-4 Jul 884 Aug 884 1-2 Sep 878 1-2 Nov 874 3-4 Jan 878 3-4 Mar 872 May 875 Jul 881 1-2 Aug 880 3-4 Sep 878 1-2 Nov 874 1-4 Jul 894 1-4 Nov 882 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 27.50 Aug 27.70 Sep 27.88 Oct 28.05 Dec 28.42 Jan 28.65 Mar 28.84 May 29.01 Jul 29.22 Aug 29.31 Sep 29.38 Oct 29.37 Dec 29.54 Jan 29.73 Mar 29.97 May 30.14 Jul 30.47 Aug 30.53 Sep 30.33 Oct 30.33 Dec 30.94 Jul 30.94 Oct 30.94 Dec 30.94 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 289.00 Aug 291.40 Sep 293.30 Oct 295.00 Dec 298.40 Jan 299.30 Mar 298.20 May 297.30 Jul 299.30 Aug 299.90 Sep 299.20 Oct 297.70 Dec 298.50 Jan 299.10 Mar 299.30 May 299.30 Jul 301.80 Aug 301.80 Sep 301.80 Oct 301.80 Dec 301.70 Jul 301.70 Oct 301.70 Dec 301.70