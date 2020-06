CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 499 1-4 Sep 505 3-4 Dec 515 1-2 Mar 525 1-2 May 530 Jul 529 3-4 Sep 534 3-4 Dec 544 1-2 Mar 551 1-2 May 551 3-4 Jul 534 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 329 3-4 Sep 335 Dec 343 3-4 Mar 355 1-2 May 362 1-4 Jul 367 1-2 Sep 367 1-2 Dec 374 1-4 Mar 384 1-4 May 389 1-4 Jul 393 1-4 Sep 381 1-4 Dec 381 1-2 Jul 397 3-4 Dec 384 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 319 Sep 286 1-2 Dec 278 1-2 Mar 282 3-4 May 288 1-4 Jul 288 1-4 Sep 290 Dec 275 1-4 Mar 275 1-4 May 275 1-4 Jul 275 1-4 Sep 275 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 866 Aug 868 Sep 869 1-2 Nov 876 3-4 Jan 880 Mar 876 May 876 Jul 883 1-2 Aug 884 1-4 Sep 879 Nov 875 1-4 Jan 879 Mar 872 1-2 May 875 3-4 Jul 882 Aug 881 1-4 Sep 879 Nov 874 3-4 Jul 894 3-4 Nov 883 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 27.50 Aug 27.69 Sep 27.88 Oct 28.06 Dec 28.44 Jan 28.68 Mar 28.86 May 29.03 Jul 29.23 Aug 29.33 Sep 29.40 Oct 29.39 Dec 29.56 Jan 29.75 Mar 29.99 May 30.15 Jul 30.49 Aug 30.55 Sep 30.35 Oct 30.35 Dec 30.96 Jul 30.96 Oct 30.96 Dec 30.96 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 289.70 Aug 292.20 Sep 294.40 Oct 296.10 Dec 299.50 Jan 300.40 Mar 299.30 May 298.50 Jul 300.60 Aug 301.20 Sep 300.50 Oct 298.90 Dec 299.60 Jan 300.10 Mar 300.20 May 300.20 Jul 300.20 Aug 300.20 Sep 300.20 Oct 300.20 Dec 299.60 Jul 299.60 Oct 299.60 Dec 299.60