CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wednesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 506 1-4 Sep 511 1-2 Dec 520 3-4 Mar 530 1-4 May 534 Jul 533 Sep 538 Dec 547 3-4 Mar 554 1-2 May 554 3-4 Jul 537 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 326 1-4 Sep 331 3-4 Dec 341 1-2 Mar 353 1-4 May 360 Jul 365 1-2 Sep 366 1-4 Dec 373 Mar 383 May 388 Jul 392 Sep 381 Dec 381 Jul 397 1-2 Dec 382 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 313 1-2 Sep 284 3-4 Dec 274 3-4 Mar 277 1-4 May 282 3-4 Jul 282 3-4 Sep 290 Dec 275 1-4 Mar 275 1-4 May 275 1-4 Jul 275 1-4 Sep 275 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 865 1-2 Aug 867 3-4 Sep 869 1-4 Nov 877 Jan 881 1-4 Mar 877 1-4 May 878 Jul 885 1-2 Aug 886 1-4 Sep 881 Nov 877 1-4 Jan 881 1-4 Mar 876 1-4 May 879 1-2 Jul 885 3-4 Aug 885 Sep 882 3-4 Nov 878 1-2 Jul 898 1-2 Nov 886 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 28.00 Aug 28.19 Sep 28.37 Oct 28.56 Dec 28.92 Jan 29.15 Mar 29.33 May 29.49 Jul 29.70 Aug 29.79 Sep 29.85 Oct 29.83 Dec 30.01 Jan 30.20 Mar 30.44 May 30.60 Jul 30.94 Aug 31.00 Sep 30.80 Oct 30.80 Dec 31.41 Jul 31.41 Oct 31.41 Dec 31.41 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 288.80 Aug 291.30 Sep 293.40 Oct 295.10 Dec 298.50 Jan 299.40 Mar 298.20 May 297.50 Jul 299.80 Aug 300.50 Sep 299.80 Oct 298.40 Dec 299.20 Jan 299.80 Mar 300.00 May 300.00 Jul 300.00 Aug 300.00 Sep 300.00 Oct 300.00 Dec 299.50 Jul 299.50 Oct 299.50 Dec 299.50