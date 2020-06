CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 508 Sep 512 1-4 Dec 523 Mar 532 1-2 May 536 1-4 Jul 533 1-2 Sep 537 1-2 Dec 547 1-2 Mar 553 1-4 May 553 Jul 535 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 324 1-4 Sep 328 1-2 Dec 338 Mar 350 1-4 May 357 Jul 362 1-4 Sep 362 1-4 Dec 368 1-4 Mar 377 3-4 May 383 Jul 386 1-2 Sep 377 1-4 Dec 376 3-4 Jul 392 Dec 379 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 328 1-4 Sep 294 Dec 278 3-4 Mar 280 1-2 May 283 1-2 Jul 283 1-2 Sep 290 3-4 Dec 290 3-4 Mar 290 3-4 May 290 3-4 Jul 290 3-4 Sep 290 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 850 1-2 Aug 852 3-4 Sep 854 1-4 Nov 860 1-2 Jan 865 Mar 862 May 863 1-2 Jul 871 1-4 Aug 873 Sep 867 3-4 Nov 864 1-2 Jan 869 Mar 866 3-4 May 868 3-4 Jul 874 1-2 Aug 873 1-2 Sep 871 1-4 Nov 870 1-2 Jul 890 1-2 Nov 886 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 27.94 Aug 28.12 Sep 28.29 Oct 28.45 Dec 28.77 Jan 28.96 Mar 29.11 May 29.25 Jul 29.43 Aug 29.49 Sep 29.55 Oct 29.50 Dec 29.64 Jan 29.83 Mar 30.08 May 30.16 Jul 30.53 Aug 30.52 Sep 30.32 Oct 30.32 Dec 30.93 Jul 30.93 Oct 30.93 Dec 30.93 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 283.70 Aug 285.70 Sep 287.40 Oct 289.00 Dec 292.20 Jan 293.20 Mar 292.80 May 292.70 Jul 295.30 Aug 296.00 Sep 295.60 Oct 294.50 Dec 295.50 Jan 296.10 Mar 296.60 May 296.60 Jul 296.60 Aug 296.60 Sep 296.60 Oct 296.60 Dec 296.60 Jul 296.60 Oct 296.60 Dec 296.60