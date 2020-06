CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 515 1-4 Sep 518 1-4 Dec 528 1-4 Mar 537 1-4 May 540 1-2 Jul 538 Sep 541 3-4 Dec 551 Mar 556 3-4 May 556 1-2 Jul 537 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 323 1-4 Sep 327 1-4 Dec 335 3-4 Mar 347 1-2 May 354 Jul 359 1-4 Sep 359 1-4 Dec 365 1-4 Mar 374 3-4 May 380 Jul 383 3-4 Sep 374 3-4 Dec 374 1-2 Jul 389 3-4 Dec 377 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 329 3-4 Sep 297 3-4 Dec 279 3-4 Mar 285 1-2 May 288 1-2 Jul 288 1-2 Sep 295 3-4 Dec 295 3-4 Mar 295 3-4 May 295 3-4 Jul 295 3-4 Sep 295 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 840 1-2 Aug 843 1-4 Sep 845 1-4 Nov 852 1-4 Jan 856 3-4 Mar 854 1-2 May 855 3-4 Jul 864 1-4 Aug 865 3-4 Sep 861 1-4 Nov 859 1-4 Jan 865 Mar 862 May 864 Jul 870 Aug 869 1-4 Sep 867 Nov 869 1-4 Jul 889 1-4 Nov 885 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 27.60 Aug 27.78 Sep 27.96 Oct 28.12 Dec 28.44 Jan 28.63 Mar 28.77 May 28.92 Jul 29.11 Aug 29.18 Sep 29.25 Oct 29.24 Dec 29.39 Jan 29.58 Mar 29.83 May 29.91 Jul 30.28 Aug 30.27 Sep 30.07 Oct 30.07 Dec 30.68 Jul 30.68 Oct 30.68 Dec 30.68 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 283.10 Aug 284.60 Sep 286.10 Oct 287.60 Dec 290.80 Jan 291.80 Mar 291.20 May 291.00 Jul 293.80 Aug 294.70 Sep 294.50 Oct 293.50 Dec 294.70 Jan 295.40 Mar 296.00 May 296.00 Jul 296.00 Aug 296.00 Sep 296.00 Oct 296.00 Dec 296.00 Jul 296.00 Oct 296.00 Dec 296.00