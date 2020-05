CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wednesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 504 1-2 Sep 508 Dec 517 1-4 Mar 525 1-4 May 528 1-2 Jul 526 1-4 Sep 529 3-4 Dec 539 3-4 Mar 545 1-4 May 545 Jul 526 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 320 1-2 Sep 325 1-4 Dec 334 1-2 Mar 346 1-2 May 354 Jul 359 1-4 Sep 358 3-4 Dec 365 1-2 Mar 375 May 380 3-4 Jul 384 Sep 375 Dec 375 1-4 Jul 388 3-4 Dec 379 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 327 1-2 Sep 289 Dec 277 Mar 283 1-2 May 286 1-2 Jul 286 1-2 Sep 293 3-4 Dec 293 3-4 Mar 293 3-4 May 293 3-4 Jul 293 3-4 Sep 293 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 848 1-2 Aug 850 1-4 Sep 850 1-2 Nov 855 1-2 Jan 859 Mar 855 3-4 May 855 1-4 Jul 863 1-4 Aug 864 1-2 Sep 859 1-2 Nov 857 1-4 Jan 864 1-4 Mar 862 3-4 May 866 1-2 Jul 872 Aug 871 Sep 871 Nov 869 3-4 Jul 889 3-4 Nov 886 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 27.60 Aug 27.79 Sep 27.96 Oct 28.12 Dec 28.46 Jan 28.65 Mar 28.78 May 28.92 Jul 29.13 Aug 29.20 Sep 29.26 Oct 29.25 Dec 29.40 Jan 29.59 Mar 29.83 May 29.95 Jul 30.24 Aug 30.25 Sep 30.05 Oct 30.05 Dec 30.06 Jul 30.06 Oct 30.06 Dec 30.06 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 282.00 Aug 284.40 Sep 286.70 Oct 288.50 Dec 292.20 Jan 293.20 Mar 291.50 May 290.60 Jul 293.10 Aug 293.90 Sep 293.60 Oct 292.30 Dec 293.00 Jan 293.80 Mar 295.10 May 295.10 Jul 295.10 Aug 295.10 Sep 295.10 Oct 295.10 Dec 295.10 Jul 295.10 Oct 295.10 Dec 295.10