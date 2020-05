New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Tuesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Jul 2355 Up 3 Jul 2393 2448 2391 2394 unch Sep 2351 2401 2351 2355 Up 3 Dec 2305 2357 2305 2320 Up 8 Mar 2300 2329 2295 2301 Up 11 May 2307 2307 2283 2284 Up 12 Jul 2293 2293 2271 2273 Up 14 Sep 2279 2284 2263 2263 Up 15 Dec 2271 2279 2257 2257 Up 14 Mar 2258 Up 14