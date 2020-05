CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 506 3-4 Sep 510 1-2 Dec 519 3-4 Mar 527 3-4 May 531 Jul 528 3-4 Sep 532 Dec 542 Mar 547 3-4 May 542 1-2 Jul 524 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 319 Sep 324 Dec 334 Mar 346 1-2 May 354 Jul 359 1-4 Sep 358 3-4 Dec 365 1-4 Mar 374 3-4 May 380 1-2 Jul 383 1-4 Sep 374 Dec 374 3-4 Jul 388 1-4 Dec 379 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 331 1-4 Sep 292 1-2 Dec 280 1-2 Mar 287 May 290 Jul 290 Sep 297 1-4 Dec 297 1-4 Mar 297 1-4 May 297 1-4 Jul 297 1-4 Sep 297 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 847 Aug 848 3-4 Sep 849 3-4 Nov 855 Jan 858 1-2 Mar 854 1-2 May 853 1-2 Jul 861 1-4 Aug 862 1-4 Sep 857 Nov 854 3-4 Jan 861 1-2 Mar 860 May 863 3-4 Jul 869 1-4 Aug 868 1-4 Sep 868 1-4 Nov 867 Jul 887 Nov 883 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 27.27 Aug 27.45 Sep 27.62 Oct 27.79 Dec 28.15 Jan 28.34 Mar 28.47 May 28.61 Jul 28.82 Aug 28.88 Sep 28.94 Oct 28.92 Dec 29.08 Jan 29.27 Mar 29.51 May 29.60 Jul 29.96 Aug 29.95 Sep 29.75 Oct 29.75 Dec 29.76 Jul 29.76 Oct 29.76 Dec 29.76 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 283.90 Aug 286.00 Sep 287.90 Oct 289.40 Dec 292.80 Jan 293.70 Mar 291.90 May 291.00 Jul 293.50 Aug 294.20 Sep 293.70 Oct 292.40 Dec 292.80 Jan 293.30 Mar 294.40 May 294.40 Jul 294.40 Aug 294.40 Sep 294.40 Oct 294.40 Dec 294.40 Jul 294.40 Oct 294.40 Dec 294.40