CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 508 3-4 Sep 512 3-4 Dec 521 1-2 Mar 529 1-4 May 532 Jul 529 1-4 Sep 533 Dec 542 1-2 Mar 548 1-4 May 543 Jul 524 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 318 Sep 322 3-4 Dec 332 3-4 Mar 345 1-4 May 352 3-4 Jul 358 Sep 357 1-2 Dec 364 1-4 Mar 373 3-4 May 379 Jul 382 3-4 Sep 373 1-2 Dec 373 3-4 Jul 387 1-4 Dec 378 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 323 1-2 Sep 286 1-2 Dec 276 1-2 Mar 280 3-4 May 283 3-4 Jul 283 3-4 Sep 291 Dec 291 Mar 291 May 291 Jul 291 Sep 291 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 833 1-4 Aug 836 1-2 Sep 838 1-2 Nov 844 1-2 Jan 848 1-2 Mar 844 3-4 May 844 3-4 Jul 852 3-4 Aug 854 Sep 849 3-4 Nov 847 3-4 Jan 854 3-4 Mar 853 1-4 May 857 Jul 862 1-2 Aug 861 1-2 Sep 861 1-2 Nov 861 1-4 Jul 881 1-4 Nov 877 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 26.64 Aug 26.82 Sep 26.99 Oct 27.15 Dec 27.50 Jan 27.69 Mar 27.84 May 27.99 Jul 28.18 Aug 28.26 Sep 28.32 Oct 28.30 Dec 28.44 Jan 28.63 Mar 28.87 May 29.01 Jul 29.32 Aug 29.32 Sep 29.12 Oct 29.12 Dec 29.13 Jul 29.13 Oct 29.13 Dec 29.13 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 284.10 Aug 286.00 Sep 287.80 Oct 289.20 Dec 292.50 Jan 293.40 Mar 291.70 May 291.00 Jul 293.50 Aug 294.10 Sep 293.90 Oct 292.70 Dec 293.30 Jan 293.80 Mar 295.00 May 295.00 Jul 295.00 Aug 295.00 Sep 295.00 Oct 295.00 Dec 295.00 Jul 295.00 Oct 295.00 Dec 295.00