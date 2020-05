New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Friday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Jul 2352 Up 37 Jul 2330 2406 2318 2394 Up 54 Sep 2305 2362 2292 2352 Up 37 Dec 2271 2318 2260 2312 Up 31 Mar 2253 2294 2241 2290 Up 31 May 2230 2276 2223 2272 Up 31 Jul 2212 2262 2212 2259 Up 30 Sep 2202 2248 2202 2248 Up 30 Dec 2195 2243 2195 2243 Up 32 Mar 2243 2246 2242 2244 Up 32