CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 516 Sep 518 3-4 Dec 527 Mar 534 1-4 May 537 Jul 534 1-2 Sep 537 1-4 Dec 547 Mar 552 May 546 3-4 Jul 528 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 317 3-4 Sep 323 Dec 333 Mar 345 1-2 May 353 1-4 Jul 358 3-4 Sep 359 Dec 365 1-2 Mar 375 May 380 Jul 384 1-4 Sep 375 1-2 Dec 375 1-2 Jul 389 Dec 380 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 319 3-4 Sep 284 Dec 274 1-2 Mar 278 May 281 Jul 281 Sep 288 1-4 Dec 288 1-4 Mar 288 1-4 May 288 1-4 Jul 288 1-4 Sep 288 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 835 Aug 838 1-2 Sep 840 Nov 845 1-2 Jan 849 1-2 Mar 844 3-4 May 843 3-4 Jul 852 Aug 853 1-2 Sep 849 1-4 Nov 847 1-4 Jan 854 1-4 Mar 852 May 855 3-4 Jul 861 1-4 Aug 860 1-2 Sep 860 1-2 Nov 861 1-2 Jul 881 1-2 Nov 878 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 27.11 Aug 27.30 Sep 27.46 Oct 27.61 Dec 27.93 Jan 28.09 Mar 28.21 May 28.31 Jul 28.49 Aug 28.54 Sep 28.59 Oct 28.54 Dec 28.68 Jan 28.87 Mar 29.11 May 29.21 Jul 29.56 Aug 29.56 Sep 29.36 Oct 29.36 Dec 29.37 Jul 29.37 Oct 29.37 Dec 29.37 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 282.50 Aug 284.40 Sep 286.10 Oct 287.50 Dec 290.90 Jan 292.00 Mar 290.20 May 289.20 Jul 291.50 Aug 292.30 Sep 292.10 Oct 290.70 Dec 291.50 Jan 292.00 Mar 293.20 May 293.20 Jul 293.20 Aug 293.20 Sep 293.20 Oct 293.20 Dec 293.20 Jul 293.20 Oct 293.20 Dec 293.20