CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 497 Sep 500 Dec 509 3-4 Mar 518 3-4 May 522 1-2 Jul 520 1-4 Sep 524 1-4 Dec 534 Mar 539 3-4 May 534 1-2 Jul 516 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 320 3-4 Sep 324 1-4 Dec 332 3-4 Mar 345 1-4 May 352 1-4 Jul 357 1-2 Sep 357 1-2 Dec 363 1-4 Mar 373 1-4 May 379 1-2 Jul 383 3-4 Sep 375 Dec 375 1-4 Jul 388 3-4 Dec 381 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 318 3-4 Sep 281 1-2 Dec 269 1-2 Mar 271 3-4 May 274 3-4 Jul 274 3-4 Sep 282 Dec 282 Mar 282 May 282 Jul 282 Sep 282 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 845 Aug 847 3-4 Sep 848 1-2 Nov 852 3-4 Jan 855 3-4 Mar 848 May 845 1-4 Jul 852 1-4 Aug 852 3-4 Sep 848 Nov 845 1-4 Jan 851 3-4 Mar 849 3-4 May 854 1-4 Jul 859 3-4 Aug 858 3-4 Sep 858 3-4 Nov 859 1-2 Jul 879 1-2 Nov 876 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 27.32 Aug 27.51 Sep 27.68 Oct 27.80 Dec 28.13 Jan 28.29 Mar 28.42 May 28.54 Jul 28.73 Aug 28.78 Sep 28.84 Oct 28.79 Dec 28.92 Jan 29.11 Mar 29.35 May 29.47 Jul 29.80 Aug 29.88 Sep 29.68 Oct 29.68 Dec 29.69 Jul 29.69 Oct 29.69 Dec 29.69 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 285.10 Aug 286.70 Sep 288.20 Oct 289.30 Dec 292.30 Jan 293.30 Mar 290.80 May 289.10 Jul 291.30 Aug 292.10 Sep 291.10 Oct 289.50 Dec 290.10 Jan 290.00 Mar 291.20 May 291.20 Jul 291.20 Aug 291.20 Sep 291.20 Oct 291.20 Dec 291.20 Jul 291.20 Oct 291.20 Dec 291.20