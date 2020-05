New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Monday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Jul 2379 Up 4 Jul 2393 2416 2376 2404 Up 5 Sep 2367 2390 2354 2379 Up 4 Dec 2317 2339 2306 2330 Up 9 Mar 2269 2298 2265 2293 Up 18 May 2256 2278 2253 2275 Up 19 Jul 2243 2263 2240 2263 Up 19 Sep 2228 2252 2228 2252 Up 18 Dec 2220 2246 2220 2246 Up 19 Mar 2247 Up 18