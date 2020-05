CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 500 1-4 Sep 503 Dec 512 3-4 Mar 521 3-4 May 525 1-4 Jul 522 Sep 525 3-4 Dec 535 3-4 Mar 541 1-4 May 536 Jul 517 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 319 1-4 Sep 323 Dec 332 Mar 344 3-4 May 352 Jul 357 1-2 Sep 357 1-4 Dec 363 1-4 Mar 373 1-2 May 379 1-2 Jul 383 Sep 375 1-4 Dec 375 3-4 Jul 389 1-4 Dec 382 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 312 Sep 280 1-4 Dec 270 1-4 Mar 272 1-2 May 275 1-2 Jul 275 1-2 Sep 282 3-4 Dec 282 3-4 Mar 282 3-4 May 282 3-4 Jul 282 3-4 Sep 282 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 838 1-2 Aug 840 3-4 Sep 841 1-4 Nov 845 1-2 Jan 848 Mar 840 May 837 Jul 844 Aug 844 1-2 Sep 840 Nov 837 1-2 Jan 844 Mar 842 1-4 May 846 1-2 Jul 852 Aug 851 Sep 851 Nov 851 3-4 Jul 871 3-4 Nov 868 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 26.58 Aug 26.76 Sep 26.93 Oct 27.06 Dec 27.37 Jan 27.54 Mar 27.67 May 27.79 Jul 28.00 Aug 28.06 Sep 28.12 Oct 28.09 Dec 28.24 Jan 28.44 Mar 28.68 May 28.79 Jul 29.08 Aug 29.16 Sep 28.96 Oct 28.96 Dec 28.97 Jul 28.97 Oct 28.97 Dec 28.97 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 287.50 Aug 288.70 Sep 289.80 Oct 290.50 Dec 293.00 Jan 293.90 Mar 290.80 May 289.00 Jul 291.30 Aug 292.10 Sep 291.50 Oct 290.10 Dec 290.60 Jan 290.90 Mar 291.70 May 291.70 Jul 291.70 Aug 291.70 Sep 291.70 Oct 291.70 Dec 291.70 Jul 291.70 Oct 291.70 Dec 291.70