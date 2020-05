New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Friday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Jul 2375 Down 12 Jul 2428 2433 2383 2399 Down 14 Sep 2400 2405 2360 2375 Down 12 Dec 2344 2349 2310 2321 Down 10 Mar 2290 2297 2267 2275 Down 3 May 2269 2269 2250 2256 Down 3 Jul 2246 2248 2240 2244 Down 2 Sep 2238 2238 2234 2234 Down 1 Dec 2227 Down 1 Mar 2229 Down 1