CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 502 1-4 Sep 505 1-4 Dec 515 1-4 Mar 524 1-2 May 527 3-4 Jul 523 3-4 Sep 527 3-4 Dec 537 3-4 Mar 543 1-4 May 538 Jul 519 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 317 1-2 Sep 322 Dec 331 3-4 Mar 344 3-4 May 352 1-4 Jul 357 3-4 Sep 357 Dec 363 1-2 Mar 373 1-2 May 379 3-4 Jul 383 3-4 Sep 375 1-4 Dec 375 1-4 Jul 388 3-4 Dec 382 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 305 Sep 274 3-4 Dec 268 1-4 Mar 270 1-2 May 273 1-2 Jul 273 1-2 Sep 280 3-4 Dec 280 3-4 Mar 280 3-4 Jul 280 3-4 Sep 280 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 837 Jul 837 Aug 839 Sep 839 1-2 Nov 843 3-4 Jan 845 3-4 Mar 835 1-2 May 831 3-4 Jul 839 Aug 839 3-4 Sep 836 1-4 Nov 834 3-4 Jan 841 1-2 Mar 839 1-2 May 844 Jul 849 1-2 Aug 848 3-4 Sep 848 3-4 Nov 849 1-4 Jul 869 1-4 Nov 865 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 26.18 Aug 26.36 Sep 26.52 Oct 26.67 Dec 26.98 Jan 27.15 Mar 27.28 May 27.39 Jul 27.59 Aug 27.65 Sep 27.70 Oct 27.67 Dec 27.81 Jan 28.01 Mar 28.26 May 28.32 Jul 28.68 Aug 28.76 Sep 28.56 Oct 28.56 Dec 28.57 Jul 28.57 Oct 28.57 Dec 28.57 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 288.20 Aug 289.20 Sep 290.20 Oct 290.80 Dec 293.40 Jan 294.30 Mar 290.90 May 288.50 Jul 290.80 Aug 291.80 Sep 291.70 Oct 291.00 Dec 291.90 Jan 291.90 Mar 292.50 May 292.50 Jul 292.50 Aug 292.50 Sep 292.50 Oct 292.50 Dec 292.50 Jul 292.50 Oct 292.50 Dec 292.50