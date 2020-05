New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Wednesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change May 2474 Up 54 Jul 2429 Up 46 Jul 2400 2466 2379 2456 Up 54 Sep 2381 2439 2363 2429 Up 46 Dec 2322 2378 2313 2368 Up 42 Mar 2276 2320 2268 2308 Up 33 May 2262 2303 2258 2288 Up 28 Jul 2254 2294 2251 2276 Up 23 Sep 2247 2267 2247 2267 Up 20 Dec 2261 Up 19 Mar 2263 Up 19