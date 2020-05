CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 521 3-4 Jul 514 1-2 Sep 517 1-2 Dec 527 1-2 Mar 536 1-4 May 539 1-4 Jul 535 3-4 Sep 539 1-2 Dec 550 Mar 555 May 549 3-4 Jul 531 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 323 3-4 Jul 322 1-4 Sep 326 Dec 335 3-4 Mar 348 1-2 May 356 Jul 361 1-4 Sep 358 3-4 Dec 365 1-2 Mar 375 May 381 Jul 384 1-4 Sep 373 1-4 Dec 373 1-2 Jul 387 Dec 380 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 320 3-4 Jul 304 1-4 Sep 276 3-4 Dec 269 1-2 Mar 271 3-4 May 274 3-4 Jul 274 3-4 Sep 282 Dec 282 Mar 282 Jul 282 Sep 282 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 849 1-4 Jul 852 Aug 853 1-2 Sep 853 1-4 Nov 857 Jan 858 1-2 Mar 844 May 839 3-4 Jul 847 Aug 847 1-2 Sep 843 1-4 Nov 841 1-4 Jan 848 Mar 846 May 850 1-2 Jul 856 Aug 855 1-4 Sep 855 1-4 Nov 855 1-2 Jul 875 1-2 Nov 872 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 25.98 Jul 26.26 Aug 26.45 Sep 26.61 Oct 26.77 Dec 27.07 Jan 27.24 Mar 27.37 May 27.50 Jul 27.73 Aug 27.81 Sep 27.87 Oct 27.87 Dec 28.03 Jan 28.23 Mar 28.49 May 28.53 Jul 28.89 Aug 28.97 Sep 28.77 Oct 28.77 Dec 28.78 Jul 28.78 Oct 28.78 Dec 28.78 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 288.60 Jul 292.10 Aug 292.80 Sep 294.10 Oct 295.00 Dec 297.40 Jan 298.20 Mar 293.50 May 290.90 Jul 293.00 Aug 293.80 Sep 293.40 Oct 292.30 Dec 293.30 Jan 293.20 Mar 293.80 May 293.80 Jul 293.80 Aug 293.80 Sep 293.80 Oct 293.80 Dec 293.80 Jul 293.80 Oct 293.80 Dec 293.80