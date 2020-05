CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 529 1-2 Jul 522 Sep 525 1-4 Dec 533 3-4 Mar 541 1-2 May 543 1-4 Jul 537 1-2 Sep 541 1-4 Dec 552 Mar 556 May 550 3-4 Jul 532 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 319 Jul 319 1-4 Sep 324 3-4 Dec 335 3-4 Mar 349 May 356 1-2 Jul 362 Sep 359 1-4 Dec 365 1-2 Mar 374 1-2 May 380 Jul 383 3-4 Sep 373 3-4 Dec 374 1-4 Jul 387 3-4 Dec 380 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 315 1-2 Jul 299 Sep 271 3-4 Dec 263 1-2 Mar 265 3-4 May 268 3-4 Jul 268 3-4 Sep 276 Dec 276 Mar 276 Jul 276 Sep 276 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 848 3-4 Jul 850 1-2 Aug 852 Sep 851 3-4 Nov 855 1-2 Jan 856 1-2 Mar 841 1-4 May 837 1-4 Jul 844 3-4 Aug 845 3-4 Sep 841 1-2 Nov 839 1-4 Jan 845 3-4 Mar 844 May 848 1-4 Jul 853 3-4 Aug 853 Sep 853 Nov 853 3-4 Jul 873 3-4 Nov 870 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 26.23 Jul 26.54 Aug 26.72 Sep 26.88 Oct 27.04 Dec 27.36 Jan 27.51 Mar 27.63 May 27.75 Jul 27.96 Aug 28.03 Sep 28.09 Oct 28.07 Dec 28.23 Jan 28.43 Mar 28.68 May 28.73 Jul 29.07 Aug 29.15 Sep 28.95 Oct 28.95 Dec 28.96 Jul 28.96 Oct 28.96 Dec 28.96 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 286.70 Jul 290.80 Aug 291.70 Sep 293.00 Oct 293.90 Dec 296.40 Jan 297.00 Mar 291.60 May 289.30 Jul 291.70 Aug 292.60 Sep 292.40 Oct 291.30 Dec 292.30 Jan 292.40 Mar 293.00 May 293.00 Jul 293.00 Aug 293.00 Sep 293.00 Oct 293.00 Dec 293.00 Jul 293.00 Oct 293.00 Dec 293.00