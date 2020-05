New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Friday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change May 2418 Up 19 Jul 2376 Up 24 Jul 2376 2410 2367 2400 Up 19 Sep 2351 2383 2343 2376 Up 24 Dec 2318 2338 2308 2326 Up 10 Mar 2285 2300 2273 2286 Up 6 May 2267 2284 2262 2273 Up 6 Jul 2260 2265 2260 2265 Up 6 Sep 2254 2259 2254 2259 Up 6 Dec 2255 Up 6 Mar 2257 Up 6