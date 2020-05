CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 529 Jul 522 1-2 Sep 525 1-2 Dec 533 1-2 Mar 541 May 542 3-4 Jul 536 Sep 539 1-2 Dec 550 Mar 553 1-2 May 548 1-4 Jul 530 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 316 Jul 318 Sep 323 1-4 Dec 334 Mar 347 May 354 1-2 Jul 359 3-4 Sep 357 1-4 Dec 363 3-4 Mar 373 1-2 May 379 1-4 Jul 383 Sep 373 3-4 Dec 374 1-4 Jul 387 3-4 Dec 380 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 315 1-4 Jul 298 3-4 Sep 269 1-4 Dec 260 3-4 Mar 263 May 266 Jul 266 Sep 273 1-4 Dec 273 1-4 Mar 273 1-4 Jul 273 1-4 Sep 273 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 841 1-2 Jul 844 1-4 Aug 845 Sep 844 3-4 Nov 848 1-4 Jan 849 1-4 Mar 833 3-4 May 829 1-2 Jul 837 Aug 837 3-4 Sep 833 3-4 Nov 832 3-4 Jan 838 1-4 Mar 837 1-2 May 841 3-4 Jul 847 Aug 846 Sep 846 Nov 847 1-4 Jul 867 1-4 Nov 863 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 25.94 Jul 26.26 Aug 26.44 Sep 26.60 Oct 26.75 Dec 27.08 Jan 27.25 Mar 27.36 May 27.48 Jul 27.70 Aug 27.77 Sep 27.85 Oct 27.83 Dec 27.99 Jan 28.19 Mar 28.44 May 28.55 Jul 28.83 Aug 28.91 Sep 28.71 Oct 28.71 Dec 28.72 Jul 28.72 Oct 28.72 Dec 28.72 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 283.60 Jul 288.10 Aug 289.40 Sep 290.80 Oct 291.70 Dec 294.10 Jan 294.40 Mar 289.50 May 287.30 Jul 289.70 Aug 290.60 Sep 290.70 Oct 290.10 Dec 291.30 Jan 291.50 Mar 292.10 May 292.10 Jul 292.10 Aug 292.10 Sep 292.10 Oct 292.10 Dec 292.10 Jul 292.10 Oct 292.10 Dec 292.10