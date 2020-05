New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Thursday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change May 2399 Up 18 Jul 2352 Up 16 Jul 2375 2400 2349 2381 Up 18 Sep 2348 2370 2325 2352 Up 16 Dec 2306 2337 2294 2316 Up 9 Mar 2292 2303 2259 2280 Up 5 May 2291 2291 2247 2267 Up 3 Jul 2285 2285 2237 2259 Up 1 Sep 2280 2280 2238 2253 Down 1 Dec 2256 2256 2249 2249 Down 2 Mar 2251 Down 2