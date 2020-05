CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 525 1-2 Jul 520 3-4 Sep 523 3-4 Dec 532 Mar 539 1-2 May 541 3-4 Jul 534 Sep 537 Dec 547 1-4 Mar 550 3-4 May 545 1-2 Jul 527 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 313 Jul 317 Sep 323 1-4 Dec 334 1-4 Mar 347 1-2 May 355 3-4 Jul 361 Sep 359 1-4 Dec 365 Mar 374 1-2 May 380 Jul 384 Sep 375 Dec 375 1-2 Jul 389 Dec 382 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 315 Jul 296 1-4 Sep 267 1-2 Dec 257 1-2 Mar 259 3-4 May 262 3-4 Jul 262 3-4 Sep 270 Dec 270 Mar 270 Jul 270 Sep 270 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 838 1-4 Jul 839 1-2 Aug 840 3-4 Sep 841 3-4 Nov 846 1-2 Jan 849 1-2 Mar 838 1-4 May 836 1-4 Jul 844 1-4 Aug 845 1-4 Sep 841 3-4 Nov 840 1-2 Jan 846 1-4 Mar 845 1-4 May 849 3-4 Jul 855 Aug 854 1-4 Sep 854 1-4 Nov 857 Jul 877 Nov 873 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 25.97 Jul 26.31 Aug 26.49 Sep 26.68 Oct 26.84 Dec 27.17 Jan 27.34 Mar 27.47 May 27.62 Jul 27.86 Aug 27.93 Sep 28.02 Oct 28.09 Dec 28.29 Jan 28.50 Mar 28.74 May 28.86 Jul 29.14 Aug 29.22 Sep 29.02 Oct 29.02 Dec 29.03 Jul 29.03 Oct 29.03 Dec 29.03 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 284.80 Jul 289.40 Aug 290.40 Sep 291.80 Oct 292.50 Dec 294.40 Jan 294.30 Mar 290.50 May 289.40 Jul 292.40 Aug 293.10 Sep 293.40 Oct 292.70 Dec 293.90 Jan 294.00 Mar 294.00 May 294.00 Jul 294.00 Aug 294.00 Sep 294.00 Oct 294.00 Dec 294.00 Jul 294.00 Oct 294.00 Dec 294.00