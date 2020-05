CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 524 1-4 Jul 519 1-2 Sep 522 Dec 530 1-4 Mar 537 3-4 May 539 3-4 Jul 531 3-4 Sep 535 1-2 Dec 546 Mar 549 1-2 May 544 1-4 Jul 526 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 310 3-4 Jul 315 1-2 Sep 322 1-2 Dec 334 Mar 347 3-4 May 356 1-4 Jul 362 Sep 360 1-2 Dec 366 1-4 Mar 376 May 380 1-4 Jul 384 3-4 Sep 376 1-4 Dec 376 1-2 Jul 390 Dec 383 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 315 Jul 292 3-4 Sep 265 3-4 Dec 256 Mar 258 May 261 Jul 261 Sep 268 1-4 Dec 268 1-4 Mar 268 1-4 Jul 268 1-4 Sep 268 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 834 Jul 836 1-2 Aug 838 1-2 Sep 840 Nov 845 3-4 Jan 849 1-2 Mar 840 1-2 May 840 1-2 Jul 848 1-2 Aug 850 1-4 Sep 847 1-4 Nov 846 1-4 Jan 852 Mar 851 1-4 May 855 3-4 Jul 861 Aug 860 1-4 Sep 860 1-4 Nov 862 1-4 Jul 882 1-4 Nov 879 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 25.80 Jul 26.15 Aug 26.35 Sep 26.53 Oct 26.70 Dec 27.05 Jan 27.24 Mar 27.39 May 27.57 Jul 27.82 Aug 27.93 Sep 28.01 Oct 28.06 Dec 28.26 Jan 28.47 Mar 28.72 May 28.83 Jul 29.16 Aug 29.19 Sep 28.99 Oct 28.99 Dec 29.00 Jul 29.00 Oct 29.00 Dec 29.00 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 283.30 Jul 288.40 Aug 289.60 Sep 291.10 Oct 291.90 Dec 294.20 Jan 294.60 Mar 291.60 May 291.30 Jul 294.10 Aug 295.00 Sep 295.50 Oct 295.20 Dec 296.70 Jan 296.70 Mar 296.70 May 296.70 Jul 296.70 Aug 296.70 Sep 296.70 Oct 296.70 Dec 296.70 Jul 296.70 Oct 296.70 Dec 296.70