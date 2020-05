CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 521 1-2 Jul 516 1-2 Sep 520 1-4 Dec 529 Mar 536 1-2 May 537 1-2 Jul 529 1-4 Sep 532 1-2 Dec 542 1-4 Mar 545 3-4 May 540 1-2 Jul 522 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 311 1-2 Jul 318 1-2 Sep 325 1-2 Dec 336 3-4 Mar 350 1-4 May 358 1-4 Jul 363 3-4 Sep 362 3-4 Dec 368 1-2 Mar 378 1-4 May 383 1-4 Jul 386 3-4 Sep 377 Dec 377 1-2 Jul 391 Dec 383 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 309 1-4 Jul 286 1-4 Sep 265 1-2 Dec 253 3-4 Mar 256 1-4 May 259 1-4 Jul 258 1-2 Sep 265 3-4 Dec 265 3-4 Mar 265 3-4 Jul 265 3-4 Sep 265 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 847 1-4 Jul 849 1-2 Aug 850 3-4 Sep 851 Nov 855 Jan 857 3-4 Mar 848 3-4 May 848 Jul 855 3-4 Aug 857 Sep 853 Nov 851 1-4 Jan 857 Mar 856 May 860 1-4 Jul 865 1-4 Aug 864 1-4 Sep 864 1-4 Nov 867 1-2 Jul 887 1-2 Nov 884 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 26.14 Jul 26.50 Aug 26.69 Sep 26.87 Oct 27.03 Dec 27.36 Jan 27.56 Mar 27.69 May 27.87 Jul 28.12 Aug 28.23 Sep 28.31 Oct 28.28 Dec 28.47 Jan 28.68 Mar 28.92 May 29.04 Jul 29.36 Aug 29.40 Sep 29.20 Oct 29.20 Dec 29.21 Jul 29.21 Oct 29.21 Dec 29.21 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 287.40 Jul 292.50 Aug 293.30 Sep 294.30 Oct 295.00 Dec 297.00 Jan 296.90 Mar 293.60 May 292.90 Jul 295.70 Aug 296.50 Sep 296.60 Oct 296.10 Dec 297.30 Jan 297.40 Mar 297.40 May 297.40 Jul 297.40 Aug 297.40 Sep 297.40 Oct 297.40 Dec 297.40 Jul 297.40 Oct 297.40 Dec 297.40