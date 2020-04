New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Wednesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change May 2377 Up 35 May 2395 Up 35 Jul 2359 Up 35 Jul 2356 2384 2351 2377 Up 35 Sep 2342 2366 2335 2359 Up 35 Dec 2324 2347 2318 2341 Up 35 Mar 2312 2325 2298 2318 Up 33 May 2304 2313 2304 2311 Up 31 Jul 2310 2310 2309 2310 Up 32 Sep 2306 Up 33 Dec 2303 Up 33 Mar 2313 Up 33