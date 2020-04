CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 526 3-4 Jul 526 Sep 529 1-4 Dec 537 3-4 Mar 544 3-4 May 545 3-4 Jul 536 3-4 Sep 538 1-2 Dec 547 3-4 Mar 551 May 545 3-4 Jul 527 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 302 3-4 Jul 312 Sep 319 1-4 Dec 330 Mar 343 3-4 May 351 Jul 356 1-2 Sep 354 1-4 Dec 360 1-2 Mar 370 3-4 May 375 1-2 Jul 378 3-4 Sep 370 Dec 370 1-4 Jul 383 3-4 Dec 376 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 305 3-4 Jul 282 3-4 Sep 264 1-4 Dec 252 1-4 Mar 254 3-4 May 254 3-4 Jul 254 3-4 Sep 262 Dec 262 Mar 262 Jul 262 Sep 262 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 826 Jul 832 Aug 834 1-2 Sep 835 1-2 Nov 839 Jan 841 1-4 Mar 832 May 830 1-2 Jul 838 3-4 Aug 839 3-4 Sep 835 3-4 Nov 834 3-4 Jan 839 Mar 839 1-4 May 843 3-4 Jul 849 3-4 Aug 848 3-4 Sep 848 3-4 Nov 850 1-4 Jul 870 1-4 Nov 866 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 25.30 Jul 25.77 Aug 25.97 Sep 26.13 Oct 26.29 Dec 26.63 Jan 26.82 Mar 26.96 May 27.12 Jul 27.37 Aug 27.47 Sep 27.58 Oct 27.60 Dec 27.77 Jan 27.98 Mar 28.24 May 28.37 Jul 28.65 Aug 28.72 Sep 28.54 Oct 28.54 Dec 28.55 Jul 28.55 Oct 28.55 Dec 28.55 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 281.80 Jul 288.40 Aug 289.40 Sep 290.40 Oct 291.10 Dec 293.70 Jan 293.70 Mar 290.00 May 289.10 Jul 291.50 Aug 292.40 Sep 292.70 Oct 292.40 Dec 293.60 Jan 293.70 Mar 293.70 May 293.70 Jul 293.70 Aug 293.70 Sep 293.70 Oct 293.70 Dec 293.70 Jul 293.70 Oct 293.70 Dec 293.70