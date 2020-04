CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 521 Jul 524 3-4 Sep 528 Dec 535 3-4 Mar 542 May 542 1-2 Jul 532 3-4 Sep 534 1-2 Dec 543 3-4 Mar 547 1-4 May 542 Jul 523 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 305 1-2 Jul 313 1-4 Sep 319 Dec 329 1-2 Mar 342 3-4 May 350 Jul 355 1-4 Sep 351 1-2 Dec 358 1-4 Mar 368 1-2 May 373 1-2 Jul 376 3-4 Sep 369 1-2 Dec 370 1-4 Jul 383 3-4 Dec 377 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 305 Jul 282 1-2 Sep 264 1-4 Dec 252 3-4 Mar 255 1-2 May 255 1-2 Jul 255 3-4 Sep 263 Dec 263 Mar 263 Jul 263 Sep 263 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 829 Jul 836 1-2 Aug 838 Sep 837 3-4 Nov 840 1-4 Jan 841 1-4 Mar 828 3-4 May 825 1-2 Jul 833 Aug 834 Sep 829 3-4 Nov 827 3-4 Jan 832 Mar 832 1-4 May 836 3-4 Jul 842 3-4 Aug 842 1-4 Sep 842 3-4 Nov 841 1-2 Jul 861 1-2 Nov 858 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 24.99 Jul 25.47 Aug 25.67 Sep 25.84 Oct 26.00 Dec 26.36 Jan 26.56 Mar 26.72 May 26.88 Jul 27.15 Aug 27.28 Sep 27.39 Oct 27.44 Dec 27.62 Jan 27.83 Mar 28.09 May 28.23 Jul 28.52 Aug 28.65 Sep 28.50 Oct 28.50 Dec 28.51 Jul 28.51 Oct 28.51 Dec 28.51 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 285.30 Jul 291.50 Aug 291.90 Sep 292.40 Oct 292.60 Dec 294.60 Jan 293.90 Mar 289.00 May 287.20 Jul 289.60 Aug 290.30 Sep 290.50 Oct 289.70 Dec 290.80 Jan 290.90 Mar 290.90 May 290.90 Jul 290.90 Aug 290.90 Sep 290.90 Oct 290.90 Dec 290.90 Jul 290.90 Oct 290.90 Dec 290.90