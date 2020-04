CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 548 3-4 Jul 547 1-2 Sep 551 1-2 Dec 559 Mar 566 May 565 1-4 Jul 552 1-2 Sep 553 3-4 Dec 563 Mar 566 3-4 May 561 1-2 Jul 539 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 314 1-4 Jul 322 1-4 Sep 327 Dec 337 Mar 349 3-4 May 356 1-2 Jul 361 1-4 Sep 358 3-4 Dec 365 1-4 Mar 377 3-4 May 383 1-4 Jul 386 3-4 Sep 377 Dec 376 1-2 Jul 390 Dec 382 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 293 1-4 Jul 274 3-4 Sep 261 1-4 Dec 252 Mar 256 May 256 Jul 256 1-4 Sep 263 1-2 Dec 263 1-2 Mar 263 1-2 Jul 263 1-2 Sep 263 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 826 1-2 Jul 836 1-4 Aug 838 1-2 Sep 840 1-2 Nov 845 3-4 Jan 849 1-4 Mar 840 1-4 May 840 3-4 Jul 849 3-4 Aug 850 1-2 Sep 846 Nov 843 1-2 Jan 850 1-2 Mar 851 1-4 May 855 1-4 Jul 862 1-4 Aug 861 1-4 Sep 862 1-4 Nov 861 1-4 Jul 881 1-4 Nov 877 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 25.98 Jul 26.37 Aug 26.55 Sep 26.71 Oct 26.87 Dec 27.20 Jan 27.39 Mar 27.53 May 27.73 Jul 28.00 Aug 28.12 Sep 28.22 Oct 28.32 Dec 28.60 Jan 28.79 Mar 29.07 May 29.27 Jul 29.49 Aug 29.43 Sep 29.28 Oct 29.28 Dec 29.29 Jul 29.29 Oct 29.29 Dec 29.29 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 285.60 Jul 290.80 Aug 292.00 Sep 293.10 Oct 293.60 Dec 295.80 Jan 295.80 Mar 291.50 May 291.60 Jul 294.70 Aug 295.50 Sep 295.60 Oct 294.90 Dec 296.30 Jan 296.30 Mar 296.30 May 296.30 Jul 296.30 Aug 296.30 Sep 296.30 Oct 296.30 Dec 296.30 Jul 296.30 Oct 296.30 Dec 296.30