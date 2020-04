CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 533 1-2 Jul 533 3-4 Sep 538 3-4 Dec 547 Mar 554 1-2 May 555 1-4 Jul 543 1-4 Sep 544 1-4 Dec 553 1-4 Mar 557 1-4 May 552 Jul 528 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 322 1-4 Jul 329 1-4 Sep 333 3-4 Dec 343 1-2 Mar 355 1-4 May 362 Jul 366 3-4 Sep 364 3-4 Dec 370 1-2 Mar 383 May 388 3-4 Jul 391 3-4 Sep 382 Dec 382 1-2 Jul 396 Dec 388 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 288 Jul 272 Sep 258 3-4 Dec 250 1-2 Mar 254 1-2 May 254 1-2 Jul 254 3-4 Sep 262 Dec 262 Mar 262 Jul 262 Sep 262 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 832 1-2 Jul 842 1-4 Aug 844 1-2 Sep 846 1-2 Nov 851 Jan 853 3-4 Mar 843 3-4 May 844 1-2 Jul 853 Aug 853 3-4 Sep 849 1-4 Nov 846 1-4 Jan 853 1-4 Mar 854 May 858 Jul 863 1-4 Aug 862 1-4 Sep 863 1-4 Nov 860 Jul 880 Nov 877 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 26.29 Jul 26.67 Aug 26.84 Sep 27.02 Oct 27.16 Dec 27.49 Jan 27.67 Mar 27.80 May 27.98 Jul 28.24 Aug 28.36 Sep 28.46 Oct 28.57 Dec 28.83 Jan 29.02 Mar 29.30 May 29.50 Jul 29.70 Aug 29.64 Sep 29.49 Oct 29.49 Dec 29.50 Jul 29.50 Oct 29.50 Dec 29.50 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 288.20 Jul 293.10 Aug 293.90 Sep 294.70 Oct 294.90 Dec 297.00 Jan 296.70 Mar 292.00 May 292.20 Jul 295.30 Aug 296.00 Sep 295.90 Oct 295.30 Dec 296.60 Jan 296.60 Mar 296.60 May 296.60 Jul 296.60 Aug 296.60 Sep 296.60 Oct 296.60 Dec 296.60 Jul 296.60 Oct 296.60 Dec 296.60