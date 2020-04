CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 529 3-4 Jul 530 1-2 Sep 535 3-4 Dec 544 1-2 Mar 552 3-4 May 554 Jul 542 1-2 Sep 544 Dec 553 Mar 556 3-4 May 551 1-2 Jul 527 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 319 3-4 Jul 326 1-4 Sep 331 Dec 341 Mar 353 1-4 May 360 Jul 365 Sep 363 1-4 Dec 368 1-2 Mar 381 1-4 May 387 1-2 Jul 390 Sep 381 1-4 Dec 382 1-4 Jul 395 3-4 Dec 387 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 289 1-4 Jul 275 Sep 261 3-4 Dec 253 1-2 Mar 257 1-2 May 257 1-2 Jul 257 3-4 Sep 265 Dec 265 Mar 265 Jul 265 Sep 265 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 836 3-4 Jul 845 3-4 Aug 848 1-4 Sep 849 3-4 Nov 854 1-2 Jan 857 Mar 845 1-2 May 846 1-2 Jul 855 1-4 Aug 855 3-4 Sep 851 Nov 849 Jan 856 Mar 856 3-4 May 860 3-4 Jul 866 Aug 865 Sep 866 Nov 862 3-4 Jul 882 3-4 Nov 880 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 26.30 Jul 26.68 Aug 26.87 Sep 27.05 Oct 27.19 Dec 27.52 Jan 27.72 Mar 27.86 May 28.05 Jul 28.31 Aug 28.43 Sep 28.55 Oct 28.64 Dec 28.89 Jan 29.08 Mar 29.35 May 29.50 Jul 29.78 Aug 29.72 Sep 29.57 Oct 29.57 Dec 29.58 Jul 29.58 Oct 29.58 Dec 29.58 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 291.80 Jul 296.10 Aug 296.10 Sep 296.00 Oct 296.20 Dec 298.60 Jan 298.10 Mar 293.30 May 293.00 Jul 296.00 Aug 296.70 Sep 296.60 Oct 295.90 Dec 297.20 Jan 297.20 Mar 297.20 May 297.20 Jul 297.20 Aug 297.20 Sep 297.20 Oct 297.20 Dec 297.20 Jul 297.20 Oct 297.20 Dec 297.20