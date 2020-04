CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 548 3-4 Jul 549 3-4 Sep 554 3-4 Dec 562 1-2 Mar 569 1-4 May 570 1-2 Jul 559 Sep 560 1-4 Dec 569 1-4 Mar 572 3-4 May 567 1-2 Jul 543 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 326 Jul 332 1-4 Sep 337 Dec 346 1-2 Mar 359 May 366 1-4 Jul 371 Sep 368 Dec 372 1-2 Mar 384 3-4 May 390 3-4 Jul 393 1-2 Sep 385 1-4 Dec 386 Jul 399 1-2 Dec 391 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 277 1-4 Jul 268 1-2 Sep 259 1-2 Dec 253 Mar 257 May 257 Jul 257 1-4 Sep 264 1-2 Dec 264 1-2 Mar 264 1-2 Jul 264 1-2 Sep 264 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 847 Jul 855 1-2 Aug 858 1-2 Sep 860 1-4 Nov 865 1-2 Jan 868 1-2 Mar 857 1-4 May 858 Jul 866 3-4 Aug 867 1-2 Sep 862 Nov 860 Jan 867 1-4 Mar 868 May 871 3-4 Jul 878 1-4 Aug 877 1-4 Sep 878 1-4 Nov 874 1-2 Jul 894 1-2 Nov 891 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 26.74 Jul 27.16 Aug 27.36 Sep 27.55 Oct 27.71 Dec 28.04 Jan 28.25 Mar 28.40 May 28.60 Jul 28.87 Aug 28.98 Sep 29.08 Oct 29.18 Dec 29.43 Jan 29.62 Mar 29.90 May 30.04 Jul 30.18 Aug 30.12 Sep 29.97 Oct 29.97 Dec 29.98 Jul 29.98 Oct 29.98 Dec 29.98 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 287.50 Jul 293.10 Aug 293.70 Sep 294.40 Oct 295.30 Dec 298.70 Jan 298.60 Mar 295.10 May 294.90 Jul 298.20 Aug 299.10 Sep 299.10 Oct 298.60 Dec 299.80 Jan 299.80 Mar 299.80 May 299.80 Jul 299.80 Aug 299.80 Sep 299.80 Oct 299.80 Dec 299.80 Jul 299.80 Oct 299.80 Dec 299.80