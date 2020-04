CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 555 Jul 555 1-2 Sep 559 1-2 Dec 566 1-2 Mar 571 1-4 May 571 1-2 Jul 559 3-4 Sep 561 Dec 570 Mar 574 May 568 3-4 Jul 547 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 331 1-2 Jul 336 1-4 Sep 340 3-4 Dec 349 3-4 Mar 361 1-2 May 368 1-4 Jul 373 Sep 369 3-4 Dec 374 1-4 Mar 386 3-4 May 392 1-2 Jul 396 Sep 385 1-4 Dec 386 1-4 Jul 400 1-2 Dec 391 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 274 3-4 Jul 268 Sep 258 Dec 252 1-4 Mar 256 1-4 May 256 1-4 Jul 256 1-2 Sep 263 3-4 Dec 263 3-4 Mar 263 3-4 Jul 263 3-4 Sep 263 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 854 1-4 Jul 862 1-4 Aug 865 1-4 Sep 866 Nov 870 1-2 Jan 873 1-2 Mar 861 3-4 May 862 1-2 Jul 871 1-2 Aug 872 1-4 Sep 866 1-2 Nov 864 1-4 Jan 871 1-2 Mar 872 1-4 May 876 3-4 Jul 883 Aug 881 3-4 Sep 882 3-4 Nov 879 Jul 899 Nov 894 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 26.90 Jul 27.27 Aug 27.43 Sep 27.60 Oct 27.77 Dec 28.10 Jan 28.30 Mar 28.41 May 28.60 Jul 28.87 Aug 28.98 Sep 29.09 Oct 29.19 Dec 29.44 Jan 29.63 Mar 29.91 May 30.05 Jul 30.17 Aug 30.11 Sep 29.96 Oct 29.96 Dec 29.97 Jul 29.97 Oct 29.97 Dec 29.97 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 288.60 Jul 294.50 Aug 295.40 Sep 296.60 Oct 297.80 Dec 301.40 Jan 301.60 Mar 298.10 May 297.90 Jul 300.90 Aug 301.40 Sep 301.30 Oct 300.60 Dec 301.50 Jan 301.40 Mar 301.40 May 301.40 Jul 301.40 Aug 301.40 Sep 301.40 Oct 301.40 Dec 301.40 Jul 301.40 Oct 301.40 Dec 301.40